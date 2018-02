Juventus, Pjanic: "Peccato che il Napoli sia uscito dall'UEL..."

"Il Napoli viaggia a mille all'ora, ma noi vogliamo vincere tutto". Pjanic 'avvisa' i partenopei sull'insaziabile fame dei bianconeri, in corsa su tre fronti, ma con un occhio di riguardo alla corsa scudetto: "Un peccato che il Napoli sia uscito dall'Europa League, poteva arrivare in fondo e magari vincere - è il pensiero del centrocampista bosniaco rilasciato a Premium Sport - Ce la giocheremo fino alla fine, potrebbe essere decisivo lo scontro diretto". Nessun dubbio, per Pjanic, sugli obiettivi della Juventus: "Siamo qui per vincere scudetto, arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Champions League. Puntiamo a vincere tutto, non solo una competizione".

"Peccato che l'Atalanta sia uscita dall'Europa League: ha giocato molto bene". Miralem Pjanic tifoso d'eccezione, almeno in campo europeo, dei bergamaschi, prossimi avversari della Juventus in campionato e mercoledì in Coppa Italia: "Sono un'ottima squadra, dovremo fare attenzione - ha spiegato il regista - Hanno qualità, corsa, giocatori molto interessanti".

"Troppo dure le critiche dopo il pareggio in Champions? Sì sono state eccessive perché davanti avevamo il Tottenham che è un’ottima squadra dal centrocampo in su. Dietro subisce ma è una squadra di qualità, quindi forse chi ha criticato non conosceva il Tottenham. Dopo il 2-0 dovevamo gestire meglio la gara ma non è finita, noi ci crediamo e ovviamente vogliamo passare il turno. Stupito da Matuidi? No, conoscevo Blaise anche prima. E’ un giocatore aggressivo che dà tanta fisicità e corsa. Mi aiuta molto, si è inserito bene nel gruppo e da subito è diventato un giocatore importante. Il ritorno di Dybala? Sicuramente sarà un rientro prezioso per noi. Speriamo che sia sempre a disposizione fino alla fine della stagione. Abbiamo bisogno delle sue qualità. Negli ultimi 7 anni nessuno ha segnato più di me su punizione? Non guardo le statistiche ma ci tengo a fare gol su punizione e spero di farne altri fino alla fine. La cosa positiva è che io e Dybala possiamo invertirci il lato e questo non sarà facile per i portieri. La Juve è fortunata da quel punto di vista”.