Juventus, Pjanic: "Non so quando torno ma tanto Bentancur è forte"

Miralem Pjanic conferma l'incertezza sui tempi di recupero dopo l'infortunio nella rifinitura pre-Olympiacos: "Sto bene ma potrebbe andare meglio - le parole del centrocampista ad un evento Adidas -. L'importante era vincere, la squadra saprà fare a meno di me (sorride, ndr). Salterò sicuramente l'Atalanta e poi si vedrà, i medici non mi hanno detto niente di concreto".



Tornando alla Champions, questo il commento del bosniaco: "I greci si sono chiusi cercando di ripartire, siamo stati bravi a rimanere calmi. Poi ci ha pensato Higuain, siamo contenti per il suo gol: lo criticavano ma abbiamo sempre avuto fiducia in lui. Non c'è da discutere il Pipita, è forse l'attaccante migliore del campionato. La rosa è forte, Allegri fa le sue scelte e a volte capita di finire in panchina".



Al posto di Pjanic ha giocato (bene) Bentancur: "Un ragazzo che mi piace, non si complica la vita in campo, vede bene il gioco e può ancora crescere". Infine, sugli obiettivi stagionali: "Puntiamo sempre allo scudetto, tutti aspettano che la Juventus lo perda e noi ci impegniamo il doppio per confermarci. Champions? Fare meglio dello scorso anno è dura, speriamo di stare bene a febbraio-marzo quando inizieranno le eliminazioni dirette. Il Real rimane favorito e mi spiace per Ancelotti: ma nel calcio va così, si sa".