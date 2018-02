Juventus, Pjanic: "Napoli, decisivo lo scontro diretto"

"La lotta scudetto sarà serrata fino all'ultimo, per superare il Napoli dovremo rispondere presente nella sfida dello Stadium". Parole di Miralem Pjanic pronunciate durante un'iniziativa promossa da Hublot, partner dei bianconeri: "Per adesso la Juventus è un po' indietro rispetto al Napoli, dobbiamo continuare partita dopo partita - ha aggiunto il centrocampista -. Stiamo uscendo da un periodo complicato con tante trasferte, stiamo facendo buoni risultati e l'importante è essere tutti pronti e al 100%".



Un ruolo chiave potrebbero averlo gli infortuni: "Speriamo che tutti siano a disposizione, - aggiunge Pjanic - sarà più facile affrontare il finale di stagione che è ormai tutto da dentro o fuori per campionato, Champions League e coppa Italia".