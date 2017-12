Juventus, Pjanic: "Il Napoli gioca bene ma poi vincono gli altri"

Miralem Pjanic sarà uno dei protagonisti di Napoli-Juventus, queste le sue sensazioni al Corriere dello Sport: "Una grande sfida tra due pretendenti allo scudetto: loro lo stanno nascondendo ma si vede che giocano per vincerlo e del resto gli importa meno. Tutti sperano nella nostra caduta dopo sei anni, il campionato è aperto e per questo sarebbe ancora più bello tornare dal San Paolo con tre punti".



Il centrocampista bianconero torna sulle differenze tecnico-tattiche delle due rivali: "Vedere giocare il Napoli è sempre bello, non c'è dubbio che giochi il più bel calcio ma alla fine vincono gli altri. O, almeno, spero che sarà così anche questa volta... oggi si guarda molto al fisico e meno al talento ma i calciatori moderni devono saper fare tutto, come gli attaccanti che pressano. La differenza la fa la squadra".



È legato a questo discorso anche il passaggio, due anni fa, dalla Roma al bianconero: "Sono stati cinque anni fantastici, facevamo un bel calcio ma poi vinceva la Juve, che mi voleva già da un po'. Mi sono rimesso in discussione per alzare trofei ma sono rimasto molto legato all'ambiente giallorosso".



Sulla stagione della Juve: "Abbiamo una grande rosa, l'obiettivo numero uno è difendere lo scudetto e poi c'è la Champions. Si può sempre migliorare e vedrete che lo faremo".