Juventus, "Pjanic fuori 3-4 settimane"

Dopo lo stop nella rifinitura pre-Olympiacos, il comunicato ufficiale della Juventus aveva chiarito il tipo di infortunio rimediato da Miralem Pjanic ma non quanto potesse stare fuori: "Lesione di tipo distrattivo di apparente lieve/media entità al quadricipite femorale della coscia destra. Saranno necessari ulteriori controlli per una migliore definizione prognostica e per la ripresa dell'attività".



Il medico della Bosnia prova a fare maggiore chiarezza: "Ho parlato con il mio collega della Juve - ha detto il dottor Karabeg - , Pjanic ha una lesione di due centimetri al muscolo sopra il ginocchio destro e dovrà restare fermo per 3-4 settimane". Come previsto salterà quindi la sfida con l'Atalanta (e gli impegni con la propria nazionale) ma non dovrebbe riuscire a tornare, come si pensava, subito dopo la sosta per tornare a disposizione di Allegri solo a fine ottobre.