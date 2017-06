Juventus, Pjanic e il mistero della foto con Spalletti

Atto primo: foto pubblicata su Twitter da Cuadrado che ritrae l'interno dell'armadietto di Pjanic e una foto del bosniaco con l'ex allenatore Spalletti. Una volta accortosi della "gaffe", arriva l'atto secondo: sfocata l'immagine dei due, sempre su Twitter. L'atto terzo su Instagram con l'allenatore della Roma e il centrocampista della Juventus coperti da un pallone, ma ormai il caso si era diffuso via social.



Caso perché non c'è nulla di male nell'attaccare la foto di un abbraccio con il proprio ex tecnico, solo che la foto mostra Pjanic non troppo contento della stretta di Spalletti e quindi ci si chiede: omaggio al suo mentore o "presa in giro" magari in seguito alle parole del toscano dopo la cessione del bianconero ("Abbiamo magazzinieri più forti di lui")?