Juventus, Pjanic: "Calciomercato? Leggo molte cose e rido"

Non sarà una dichiarazione d'amore, ma Miralem Pjanic non appare un calciatore in fuga: "Ho letto tante cose che mi fanno ridere - spiega - ma io sono sereno e faccio il mio lavoro. Il mercato però è così: a volte interessi a qualcuno altre no. Io sto molto bene qui però. Sono sereno. Nelle ultime due stagioni sono cresciuto molto, sono contento di quello che ho fatto".



"Sono in un buon gruppo e ho un buon rapporto col mio allenatore - ha detto a Sky -. Le cifre che girano intorno al mio nome? Vuol dire che sto facendo bene, ma dovete chiedere alle società: io gioco a calcio per migliorarmi. Qui in ritiro stiamo lavorando tanto, c'è ancora tanto da migliorare. Non c'è ancora brillantezza, ma in generale iniziare con una vittoria fa bene anche per i nuovi. Qui alla Juve poi è sempre così: bisogna giocare sempre per vincere".



"Il calendario? Non l'ho studiato ancora bene, ho visto che abbiamo la prima fuori casa contro il Chievo e si dovrà iniziar bene, ma non sarà facile. Come sempre sarà un campionato difficile e complicato, non c'è niente di scontato. Ma da parte nostra ci sarà sempre la stessa volontà e ambizione: arrivare fino in fondo a tutte le competizioni e vincere tutto quello che possiamo".