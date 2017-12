Juventus, Pjanic: "Alle critiche siamo abituati. È evidente che bisogna giocare meglio"

All'indomani dello 0-0 di Champions contro il Barcellona Miralem Pjanic risponde a quanti hanno espresso malumori sulla prestazione offerta dalla Juventus. "E' evidente che bisogna giocare meglio. Poi alle critiche siamo abituati. Ieri abbiamo affrontato una grande squadra che sicuramente sarà uno dei favoriti per poter vincere la Champions" evidenzia il centrocampista bosniaco a margine di un evento Adidas.



Per l'ex Roma sono comunque diversi gli aspetti positivi della serata di Coppa: "Non abbiamo preso gol e siamo stati abbastanza solidi, questo è un punto di partenza per il futuro. Sappiamo molto bene che sarà molto importante subìre meno reti possibili. Poi i giocatori che rientrano dagli infortuni si stanno rimettendo in forma. Per quanto riguarda il modo di giocare ci servirà più movimento in generale, le qualità non le abbiamo perse e sono sicuro che questa squadra può solo migliorare considerate le grande potenzialità e il talento del gruppo".



Per l'undici di Allegri dicembre sarà fondamentale, tra la sfida all'Olympiacos e i big match con Napoli, Inter e Roma: "L'obiettivo in Champions sarà sicuramente quello di passere il turno. Adesso arriva il Crotone prima di tutto, ed è una partita assolutamente da non sbagliare, per prendere fiducia. Sarà un mese importante perché ci sono scontri diretti contro squadre che sono davanti a noi e starà a noi riprenderle. Quindi con serietà e serenità e massimo rispetto verso tutti gli altri proveremo ad avvicinarci e a stare lassù. Non è un problema inseguire il Napoli. Il campionato è lungo, non siamo tanto lontani dal rendimento dell’anno scorso in termini di punti. Quindi si deve fare i complimenti agli altri che stanno facendo molto bene".