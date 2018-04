Juventus, Pjanic: "Abbiamo sempre tutti contro. Bel gioco? Conta il risultato"

"Settimo scudetto già in tasca? Non esageriamo, è ancora lunga. Siamo messi bene, ma aspettiamo. Io penso che si decida molto nello scontro diretto". Miralem Pjanic in una lunga intervista al Messaggero predica prudenza anche perché il Napoli, dopo il pari bianconero con la Spal, si è riportato a -2 dalla vetta.



Per il centrocampista bosniaco sarebbe il secondo titolo: "Qui alla Juve la vittoria si respira dalle mura. Andrea Agnelli me ne ha parlato il primo giorno che ho messo piede a Vinovo. Giri e vedi i trofei, le bacheche: i successi sono nel dna di questo club. Si respira la storia".



Storia che Pjanic avrebbe potuto fare nella Capitale: "Dopo cinque anni bellissimi a Roma, ho solo deciso di fare altre esperienze. Vincere lì sarebbe stata un'emozione unica. Purtroppo non ci sono riuscito, e mi dispiace. Ma ci ho provato. Molti sono rimasti male che sia andato via, ma io non ho tradito nessuno. Lì c'è passione, dalla mattina alla sera si pensa al calcio, alla squadra. E questo è bello perché un successo ti porta alle stelle, ma dall'altra parte è negativo perché si perde il senso dell'equilibrio".



Tornando al presente il 27enne svela il segreto dei Campioni d'Italia: "La qualità dei calciatori è fondamentale e di sicuro aiuta. Ma ci vogliono anche uomini da spogliatoio, tipo Buffon, Chiellini, Barzagli, gente abituata alla vittoria, che sanno trasferire agli altri questa voglia. La Juve vince, ma ha sempre tutti contro.



"Cosa non mi piace del nostro calcio? Troppe polemiche - aggiunge l'ex Roma - a volte bisognerebbe abbassare i toni. Ma il calcio italiano sta crescendo, lo dimostra il cammino in Champions. E sono molto contento che ci sia anche la Roma, lì ho lasciato un pezzo di cuore e ci torno spesso".



Infine, sul confronto con il Napoli: "Loro giocano il miglior calcio d’Italia, magari noi siamo più pericolosi, più intelligenti nel modo di difendere e di interpretare una partita. E poi cosa vuoi dire a un allenatore che vince? Che gioca male, forse? Io penso che conti il risultato, si gioca per quello. Io sto con Allegri".