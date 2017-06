Juventus, Pjaca: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia e andare avanti il più possibile in Champions"

Battere la Lazio "per ricominciare nel modo migliore" dopo la sconfitta di Firenze. Marko Pjaca, una delle carte che, a causa dell'infortunio, Allegri non ha potuto ancora sfruttare, sottolinea quanto sia importante tornare subito ai tre punti. "Vincere Scudetto, Coppa Italia e andare avanti il più possibile in Champions League: sono questi i nostri obiettivi, ma "dovremo ricominciare nel modo migliore domenica con la Lazio. Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare, preparare bene il match e, ovviamente, vincere".



L'attaccante croato, intervistato da Jtv, bianconero rassicura i tifosi: "La gamba non mi fa più male, ora devo lavorare per trovare il ritmo partita". L'ex stella della Dinamo di Zagabria, che ha saltato tre mesi per infortunio, riconosce le difficoltà del campionato italiano: "E' duro, specie nella ricerca degli spazi, devi fare molto movimento".