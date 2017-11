Juventus, Pjaca rientro con gol in Primavera

Rientro in partita con gol decisivo, a quasi otto mesi dal grave infortunio al ginocchio destro, per Marko Pjaca. L'attaccante croato ha segnato, con una punizione di destro, al 34' del primo tempo di Milan-Juventus per il campionato Primavera, a Solbiate Arno (Varese) poi finita proprio 1-0. Per Pjaca 57 minuti in campo, un po' di ovvia fatica prima della sostituzione, ma è sulla via del recupero: una buona notizia per Allegri.