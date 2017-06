Juventus, Pjaca: "Il mio recupero comincia adesso"

Ora che l'infortunio è un po' più lontano e l'intervento eseguito, Marko Pjaca può guardare al futuro con più lucidità e ottimismo. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro con la nazionale croata, l'attaccante della Juventus ha voluto postare su Twitter un messaggio di speranza: "Il recupero parte oggi. Il mio cuore è sopraffatto, il vostro supporto significa tutto per me".

My heart is overwhelmed.Your support means everything to me.

Recovery starts - today#day1andcounting #ForzaJuve #budiponosan #FinoAllaFine pic.twitter.com/Slz8EcCn0w