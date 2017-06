#Malintesi, l'hashtag è azzeccatissimi. Pio e Amedeo infatti esultano come Paulo Dybala ma sbagliano maschera, usando quella per nuotare: la gag dei due "Emigratis" su Instagram fa subito il pieno di like, merito anche della presenza dell'attaccante della Juventus.

Il nostro amico Dybala ci aveva chiesto di fare una foto con la sua esultanza : la maschera... #malintesi #unboxyourphone @paulodybala @samsungitalia Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83) in data: 6 Apr 2017 alle ore 06:46 PDT