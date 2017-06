Juventus, per Pjaca ritorno ancora incerto

Molti tifosi juventini se lo stavano chiedendo: "Che fine ha fatto Marko Pjaca?". Il talentuoso croato si era infortunato in nazionale ad inizio ottobre e inizialmente era stato previsto prevedeva uno stop intorno alle 2-3 settimane ma Massimiliano Allegri non è ancora tornato ad averlo a disposizione.



A 22 giorni dal trauma al perone rilevato dai medici della Croazia, la Juventus ha diramato un comunicato per aggiornare sulle condizioni di Pjaca: "Marko é stato sottoposto ad esami strumentali volti a monitorare l’evoluzione della nota lesione al perone sinistro, a carico del quale era stata evidenziata la presenza di un cospicuo edema, da “importante” focolaio contusivo osseo, associato a sottile linea di infrazione intraspongiosa rilevata da successivi accertamenti".



Per i tempi di recupero, quindi, c'è ancora da attendere alcune settimane: "La prognosi potrà essere meglio definita nelle prossime 2-3 settimane, in ragione dell’evoluzione clinica e delle risultanze degli ulteriori controlli in programma".