Juventus, per i 120 anni la formazione ideale dei tifosi

In vista del 120° compleanno, la Juventus ha voluto lanciare un'iniziativa rivolta ai tifosi per scegliere la squadra ideale di sempre. Il primo novembre 1897 nasceva il club bianconero che, per la ricorrenza che cade domani, ha chiesto ai tifosi di indicare la formazione migliore di ogni tempo (modulo compreso) con l'hashtag #Juve120. Ecco i calciatori attraverso i quali fare la propria scelta.