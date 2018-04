Juventus, patto scudetto nello spogliatoio per Buffon

La sconfitta casalinga contro il Napoli, i tifosi a Vinovo e ora il derby d'Italia: la Juventus arriva a San Siro per far ripartire la marcia scudetto e ha una motivazione in più. Secondo Tuttosport, Gianluigi Buffon dopo il ko di domenica scorsa ha alzato la voce nello spogliatoio, un discorso da capitano per richiamare la squadra e ricordarle l'importanza della vittoria del settimo campionato consecutivo.



Le parole del portiere hanno toccato le corde giuste dei compagni, che in settimana si sono allenati nel nome di un patto dedicato proprio a Gigi: "Dobbiamo battere l'Inter, questo scudetto non possiamo perderlo, glielo dobbiamo e se lo merita".



La squadra vuole fare un altro regalo a Buffon, l'ultimo prima del suo ritiro: in un'annata che ha visto il 40enne mancare la qualificazione Mondiale e uscire in modo brusco dalla Champions League, sarebbe un valdio motivo per lasciare con il sorriso sul volto.