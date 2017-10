Juventus, Paratici inibito due settimane: ha insultato il Var

"Ci siamo innervositi". Massimiliano Allegri intendeva dire che la Juve aveva perso un po' di lucidità sul campo dopo il 2-2 dell'Atalanta, ma evidentemente i bianconeri si sono arrabbiati anche fuori dal campo, al termine della gara di Bergamo. Il giudice sportivo, infatti, ha squalificato per due settimane il direttore sportivo Fabio Paratici, reo di aver insultato il Var Orsato nel tunnel che porta agli spogliatoi: a far perdere la testa al dirigente sono state le decisioni dell'assistente video, come l'annullamento del gol di Mandzukic per una precedentemente gomitata di Lichtsteiner a Gomez e il mancato rigore concesso a Higuain per il contatto con Caldara in pieno recupero.



Questo il comunicato ufficiale: "Inibizione a svolgere ogni attivita' in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 ottobre 2017 ed ammenda di € 20.000 a Paratici Fabio (Juventus), per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni gravemente ingiuriose e insultanti nei confronti del Var".