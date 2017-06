Juventus, Orsolini: "Piazza migliore per crescere"

Magari non cambierà i colori ("Vestirò ancora il bianconero" dice sorridendo), ma il salto sarà di quelli impressionanti. Eppure Riccardo Orsolini non teme l'impatto con il mondo Juventus: "Sarà il campo a decidere se sono pronto - le parole a Domenica Premium del giovante talento dell'Ascoli che approderà a Torino la prossima stagione -, sarà un bel salto ma sta a me dimostrare il mio valore. Sono pronto a migliorare ed imparare, soprattutto in fase difensiva".



Ed ecco perché Orsolini ha scelto la Juventus, dopo essere stato cercato anche da Napoli e Milan: "E' un club importante, con un bel progetto e punta sui giovani: sarà la piazza migliore per mettersi in mostra anche se ora sembra irreale pensare di allenarmi al fianco di mostri sacri come Mandzukic e Higuain. Sarebbe un sogno giocare con Verratti".



L'esplosione del classe '97 è avvenuta in poco tempo e lui non lo nega: "E' successo tutto in poco tempo, in un annetto. Finirò la stagione all'Ascoli e comincerà una nuova avventura che spero mi porti fortuna. Non ho ancora parlato con nessuno della Juventus, però ho Pjanic e Dybala al fantacalcio...". Ecco come descrive il suo modo di giocare: "Nasco come attaccante esterno, sono mancino e preferisco giocare a destra per accentrarmi e tirare o fare assist. Il paragone con Robben? Al momento mi sembra esagerato, magari!"



Già lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l'ufficialità dell'affare tra Ascoli e Juventus, mercoledì potrebbe già fare le visite mediche. Tra quota fissa e bonus, il suo prezzo arriverà tra i 9 e i 10 milioni di euro.