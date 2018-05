Juventus, omaggio a Buffon: "Sei unico"

Non possiamo che dirti una sola parola, Capitano. GRAZIE.

Tutti questi anni insieme a te, @GianluigiBuffon, sono stati un privilegio #UN1CO pic.twitter.com/Pp3ZLa2nXW — JuventusFC (@juventusfc) 17 maggio 2018

"Non possiamo che dirti una sola parola,". Il saluto dellaè un inevitabile omaggio corredato da un video di circa 2 minuti che ne ripercorre la carriera in bianconero. "Tutti questi anni insieme a te - si legge nel post -". L'hashtag è eloquente ed è il leimotiv di tutto il video nel quale si leggono queste frasi, in inglese, a intervallare le immagini."Nessuno difenderà la nostra maglia come te""Nessuno volerà quanto te""Nessuno ci ecciterà come hai fatto tu""Nessuno ci unirà come te""Nessuno ispirerà gli altri come te""Nessuno sarà un portiere come te""Nessuno".Buffon è arrivato a 23 anni alla Juve e giocava in Serie A già da 6, con la maglia del Parma: in bianconero ha vinto 9 scudetti (esclusi i 2 cancellati dalle sentenze di Calciopoli), 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, un campionato di Serie B. Gli sono mancati soltanto i successi internazionali.