Juventus, niente prova tv per Benatia: "Normale fallo di gioco"

Cagliari-Juventus ha un ultimo strascico, quello del Giudice Sportivo: dopo le partite della ventesima giornata, niente prova tv per il braccio largo di Benatia su Pavoletti e 10.000 euro più diffida per il presidente rossoblù Giulini dopo le dichiarazioni sul VAR.



In merito allo scontro Benatia-Pavoletti, nel dispositivo si legge come Calvarese abbia "valutato lo scontro aereo come un normale fallo di gioco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ha applicato il vantaggio che poi si è concretizzato". Quindi, essendo stato visto e giudicato dall'arbitro, il contatto non può essere sottoposto a prova tv.



Per quanto riguarda gli squalificati, una giornata De Roon (Atalanta), Sala (Sampdoria), Bessa (Verona), Radu (Lazio), Zukanovic (Genoa), Veretout e Astori (Fiorentina). Un turno anche a Gasperini (Atalanta).