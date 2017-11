Juventus, nessuna lesione per Mandzukic. Sarà in campo con la Croazia

Nessun problema serio per Mario Mandzukic. L'attaccante della Juventus, entrato al 78' nella sfida contro il Benevento, aveva accusato un fastidio ai flessori della coscia destra ma aveva comunque deciso di rispondere alla convocazione della Croazia, impegnata nei playoff mondiali con la Grecia.



L'attaccante esterno nella giornata di lunedì è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso lesioni, come reso noto da un tweet della federazione croata. Molto probabile dunque che il 31enne giovedì scenda in campo con la sua nazionale nella gara d'andata degli spareggi anche se lo staff medico bianconero resterà in contatto con quello croato per monitorare da vicino la situazione ed evitare spiacevoli sorprese.