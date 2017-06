Juventus, nessuna frattura al perone per Pjaca

Nessuna frattura al perone per Marko Pjaca. Lo rende noto la Juventus, che in giornata ha sottoposto ad esami clinici, al JMedical di Torino, l'attaccante croato rientrato dalla Nazionale dove i medici avevano parlato di "infrazione" e comunicato che avrebbe saltato le gare di qualificazione mondiale contro Kosovo e Finlandia.



I nuovi accertamenti strumentali, si legge sul sito della Juventus, hanno evidenziato "immagini compatibili con postumi non stabilizzati di recente trauma contusivo alla porzione distale del perone sinistro". Diagnosi che esclude "fratture o infrazioni ossee": il giocatore verrà monitorato quotidianamente e la prognosi potrà essere meglio definita nei prossimi giorni anche se si prevedono almeno 2-3 settimane di stop.