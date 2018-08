Juventus, Nedved: "Vincere dappertutto, ogni partita"

Vincere tutto. L'ha detto Agnelli, lo ripete Pavel Nedved: quest'anno la Juventus ha intenzione di allargare i confini del proprio dominio: in Italia è regina incontrastata da 7 anni, in Europa il trionfo manca dal 1996. "Gli obiettivi della Juve non cambiano mai - ha spiegato il vicepresidente -. L'unica parola che conta, quella che dice sempre il presidente, è vincere. Vincere dappertutto, vincere ogni partita". La Champions non la nomina, ma il riferimento è evidente.



"Vincere è quello che conta per noi e vogliamo dimostrarlo dalla partita col Chievo - ha detto il ceco a Juventus Tv -. Villar Perosa regala sempre sensazioni bellissime, uniche; è in questo giorno che i giocatori nuovi capiscono cosa vuol dire Juventus e sono molto felice di passare di trascorrerla con i nostri tifosi, i nostri dirigenti, e con la famiglia Agnelli-Elkann".



"Portare Ronaldo alla Juve è stata una cosa eccezionale e conferma il passo avanti della Juve tra le big d'Europa, ma anche Emre Can e Cancelo, insieme agli altri, sono degli ottimi acquisti. Saranno molto utili per la squadra".