Juventus, Nedved: "Siamo sotto tiro da 100 anni ma pensiamo a vincere..."

Il campionato è finito da una settimana, Marotta e Paratici stanno studiando i colpi per rinforzare la squadra ma Pavel Nedved non si sottrae a una domanda sule parole di Allegri, che nell'ultima conferenza stampa stagionale aveva chiesto rispetto per i successi della Juventus, a margine della 15.a edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018.



"La Juve ha vinto meritatamente, nessuno può dire che non è così, perchè è la più forte d'Italia. Poi io non vado a fare le polemiche perchè so che da 100 anni a questa parte è così, che siamo sotto tiro. Per cui per noi è talmente naturale che io non ci faccio caso, pensiamo solo ad andare avanti, a migliorarci e a vincere trofei" spiega il vicepresidente bianconero.



Non manca un elogio allo stesso tecnico: "Allegri ha costruito tutto questo, in quattro anni è stato molto bravo. Bisogna fargli i complimenti. Ora bisogna andare avanti e non guardare a quello che si è fatto".



Dybala è finito ancora al centro di alcune voci di mercato: "Paulo è un giocatore molto importante r sotto contratto con la Juventus, siamo contenti di come sta facendo, e lui può ancora migliorare tantissimo, perciò il futuro è suo".



Infine sull'approdo di Ancelotti al Napoli: "Hanno preso un grandissimo allenatore, che ha vinto dappertutto dove è andato, perciò sicuramente ci proverà anche a Napoli. Noi dobbiamo essere pronti. La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci".