Juventus, Nedved: "Napoli bravissimo ma noi quasi disumani"

All'indomani della conquista del settimo tricolore consecutivo Pavel Nedved riconosce i meriti del Napoli. "Gli azzurri sono stati bravissimi, ci hanno dato uno stimolo in più. Allo Stadium si sentiva che non c'era la giusta carica dopo sei scudetti, poi passando il tempo grazie al duello con il Napoli è cresciuto il nostro ambiente con la volontà di dimostrare che eravamo più forti", le parole del vicepresidente bianconero a Radio 24.



Il dirigente juventino non nasconde che è stato molto complicato conquistare il titolo: "Le motivazioni dei giocatori erano soprattutto in Champions League e si è visto dalle prestazioni che hanno fatto. In campionato quando vinci da tanti anni è più difficile trovare stimoli, ma poi queste polemiche (arbitrali ndr) invece di minarci ci hanno dato una carica, uno sprint in più come ha detto Chiellini".



Il segreto di tanti anni di successi risiede nella mentalità: "Noi siamo animali, quasi disumani. Vogliamo vincere tutte le partite. Sappiamo che è impossibile, però cerchiamo di vincerle tutte. Poi se gli altri sono più bravi pazienza, dobbiamo applaudirli. Però siamo qui per questo, non dobbiamo mollare niente. Magari è successo al Napoli che si è concentrato solo sul campionato, noi non abbiamo snobbato nemmeno la Coppa Italia".



Il sogno resta la Champions League: "Siamo stati bravi in questi anni, arrivare due volte in finale vuol dire saper stare li con i più forti. Ci manca l'ultimo gradino, ci vuole un'annata in cui ti va tutto bene. Abbiamo disputato una grande partita contro il Real Madrid, ma loro hanno meritato il passaggio del turno. Però bisogna prendere il buono e sfruttarlo per i prossimi anni".



Con ogni probabilità Buffon appenderà le scarpette al chiodo al termine del campionato: "Siamo arrivati insieme nel 2001, lui è una leggenda del calcio italiano. Dovesse decidere di mollare sarebbe difficile per la Juve e non solo".



Infine Nedved dribbla la domanda relativa al futuro di Allegri: "Confermo che ci dobbiamo godere questi giorni, il mister è stato grande protagonista insieme ai calcatori. Andiamo a festeggiare perché vincere sette anni di fila è una roba pazzesca".