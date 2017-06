Juventus-Napoli, "Higuain il primo che cantava cori contro i bianconeri"

Ora indossa la maglia della Juventus ma per tre anni Gonzalo Higuain ha vestito l'azzurro e vissuto Napoli città. Uno dei luoghi preferiti del Pipita era Villa Diamante dove ha festeggiato il suo ultimo compleanno napoletano, a dicembre, e anche il capodanno 2016.



Il direttore del locale, Carmine Esposito, ha ricordato qualche particolare su Higuain a Il Mattino: "Con lui tutte feste indimenticabili, voleva sempre portare le tradizioni argentine. A dicembre lo prendevamo in giro e gli dicevamo se quelli sarebbero stati i nostri ultimi brindisi insieme, ma lui si faceva scappare un sorriso malizioso e poi cambiava discorso".



Poi, con un pizzico di nostalgia: "Farà male vederlo con quella maglia addosso, anche perché quando partivano i cori tipici era il primo a fare quelli contro la Juventus. Il match dello Stadium finirà 2-1 per il Napoli e per loro segna Gonzalo, che certamente non esulterà perché è rimasto legato alla città ed è riconoscente a Napoli ai napoletani”.