Juventus-Milan, pullmino rossonero colpito da una sprangata

Momenti di tensione e paura poco prima delle sei, a quasi tre ore da Juventus-Milan: il pullmino dello staff rossonero è stato colpito da una sprangata nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino. Il colpo tirato verso il mezzo ha causato la rottura di un vetro, per fortuna senza provocare conseguenze e feriti.



Secondo le prime ricostruzioni di Milannews, il pullmino - con a bordo autista e due membri dello staff del Milan - aveva lasciato l'hotel del ritiro rossonero per recarsi verso lo stadio e organizzare i preparativi pre-partita. Intorno alle 17:30, al semaforo di corso Scirea all'angolo con corso Vercelli, 4-5 individui con sciarpe bianconere al collo hanno colpito il veicolo con un oggetto contundente mandando in frantumi un vetro del lato destro. Il mezzo è quindi rientrato rapidamente in hotel.