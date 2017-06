Juventus-Milan, la moviola di Premium

Juventus-Milan accesissimo sotto il profilo della moviola, si parte dal contatto Dybala-Zapata ad inizio partita e si finisce con il rigore decisivo assegnato ai bianconeri ne finale..



PRIMO TEMPO

Ma i casi da moviola partono dal primo tempo e sono quattro. Il primo all'ottavo minuto, quando Dybala e Zapata si affrontano in area: l'argentino supera il colombiano sterzando velocemente, il difensore del Milan con il piede destro aggancia la Joya che cade. Un contatto difficile da vedere ma Massa doveva fischiare rigore. Tutto bene, invece, al 30' nell'occasione del vantaggio bianconero. Benatia è in posizione regolare sull'invenzione di Dani Alves perché lo tiene in gioco Romagnoli con il piede: il marocchino quindi batte Donnarumma, giusto convalidare il gol.



Al 39' situazione particolare. Retropassaggio di Dani Alves verso Barzagli sbagliato, la palla passa vicino a Deulofeu che non la tocca ed esce: il milanista batte subito la rimessa laterale, sorprendendo Barzagli e servendo Bacca che si troverebbe solo davanti a Buffon. Ma Massa fischia assegnando la rimessa alla Juventus: forse Deulofeu sfiora il pallone? Le immagini non chiariscono. Al 43' pareggio milanista: Deulofeu serve Bacca sul filo del fuorigioco, il colombiano sembra avere mezzo piede oltre la linea difensiva impostata da Benatia. Situazione al limite, non facile da percepire e Massa (non aiutato dal guardalinee, in ritardo) non può che convalidare.



SECONDO TEMPO

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull'episodio finale: Lichtsteiner crossa in mezzo e il pallone viene toccato da De Sciglio (e non da Vangioni, lì vicino) con il braccio. Massa non vede e la decisione viene presa dall'arbitro di linea Doveri. Ma secondo Cesari non era rigore, il difensore rossonero era troppo ravvicinato e cerca anche di ritrarre il braccio. Se l'arto non va verso il pallone (in quel caso sarebbe destinato a creare ostacolo alla traiettoria del cross intenzionalmente) non è fallo, ed è questo il caso in essere. Il penalty viene fischiato oltre al 94' ma è corretto: poco prima era stato espulso Sosa, cosa che prolunga di 30 secondi i quattro minuti di recupero.