Juventus-Milan, il Codacons: "Chi ha fischiato il rigore?"

Anche il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, dice la sua in merito alle polemiche post-Juventus-Milan, focalizzandosi sul rigore fischiato per il fallo di mani di De Sciglio. "Il Codacons chiede chiarezza ai vertici del calcio sulla vicenda rigore-Juventus. Ciò che ha fatto imbestialire i giocatori del Milan sarebbero le dichiarazioni non veritiere della sestina arbitrale", si legge in un messaggio.



"Infatti risulterebbe che l'allenatore del Milan Montella abbia chiesto agli arbitri chi avesse deciso il rigore. Il terzo uomo affermava che era stato l'assistente di porta a richiamare l'attenzione sul fallo di mano. Ma l'assistente di porta interpellato ha dichiarato che era stato l'arbitro a decidere il rigore. L'arbitro però era in realtà coperto e non poteva vedere. Pertanto sono state rilasciate dichiarazioni apparanentemente in conflitto tra loro", prosegue la nota.



Per questi motivi "il Codacons chiede al Procuratore Federale di acquisire le dichiarazioni arbitrali e le testimonianze al fine di accertare la correttezza del comportamento degli arbitri in occasione delle dichiarazioni rilasciate. L'arbitro del gioco del calcio è tenuto sempre ad un dovere di verità e correttezza nelle dichiarazioni che rende".