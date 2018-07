Juventus, Matuidi: "Ronaldo, il Mondiale vale di più"

Blaise Matuidi ha vinto tanto in carriera, ma il titolo mondiale è il top in assoluto. "A Torino tornerò con naturalezza - giura il francese alla Gazzetta dello Sport -. Io resterò lo stesso di sempre, perché qui ho solo raccolto i frutti del lavoro fatto in passato. Non voglio dimenticarmi della strada che ho fatto. Certo, ora sono campione del mondo: posso permettermi di godermi un po’ il momento".



"Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del pianeta, sapere che giocherà con noi è una grande notizia. Certo, anche per lui dividere lo spogliatoio con un campione del Mondo… Due anni fa riuscì a battermi nella finale di Parigi, ma è anche vero che il Mondiale vale qualcosa di più dell’Europeo. Il suo arrivo è stata una vera sorpresa. Ma sono felice e soddisfatto di quello che ha fatto la società: far vestire la maglia bianconera a uno come lui... Il più forte ora ce l’abbiamo noi".



"In nazionale ho portato la cultura del lavoro. Ho ripetuto qui gli sforzi che ho fatto a Torino, dove c’è questo gusto del lavoro che mi ha dato moltissimo. Alla Juve c’è sempre l’esigenza di essere al livello più alto ed è questo che mi ha permesso di ripetermi anche qui, di spingere al massimo, di diventare campione. Chi mi ha chiamato? Da domenica il telefono non smette più di squillare. I primi sono stati Miralem Pjanic e Mehdi Benatia. Ma tutti i miei compagni sono felici per me. E poi c'è il grande Gigione! Non è più il mio capitano, ma resta sempre nel mio cuore".