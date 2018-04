Juventus, Matuidi: "Qui se fai 5 minuti di ritardo ti vengono a prendere..."

Al programma tv Canal Football Club Blaise Matuidi torna a parlare del trasferimento alla Juventus la scorsa estate. "Ho chiesto io di lasciare il Paris Saint Germain, volevo scoprire cose nuove. Penso che la mia scelta abbia fatto comodo anche al club parigino, che ha avuto la possibilità di far giocare di più Rabiot".



Il centrocampista francese fa un confronto tra le metodologie di allenamento delle ultime sue due squadre: "Qui si lavora duramente e all'inizio sembra di essere sfiniti ma poi ti abitui. Fisicamente mi sento più forte e credo che tutto sia dovuto al lavoro degli ultimi sei mesi. Quando ero a Parigi a volte non andavo in palestra. A Torino, invece, se fai cinque minuti di ritardo ti vengono a prendere".



Non manca un commento sul sorteggio di Champions League: "È l'avversario più difficile visto che sono i campioni d'Europa in carica. Saranno due grandi partite. La prima gara sarà in casa e dobbiamo cercare di vincerla, abbiamo le qualità per riuscirci".