Juventus, Matuidi: "Meglio tardi che mai, possiamo vincere la Champions"

A Vinovo giorno di presentazione per Blaise Matuidi, il nuovo centrocampista della Juventus appena arrivato dal Paris Saint Germain: "Sono contento ed onorato di vestire questa maglia - le parole del francese -. Un anno fa non volevano cedermi ma per fortuna quest'anno è andato tutto bene: meglio tardi che mai. Mi hanno fatto piacere gli applausi al Parco dei Principi ma ora è il passato".



Nessun ripensamento, neanche dopo l'arrivo di Neymar a Parigi: "Sono in una società ambiziosa come me, possiamo vincere la Champions League anche se non si fa dall'oggi al domani: è un lavoro lungo. E non dobbiamo scordare il campionato italiano, è ugualmente importante. Penso che in Italia mi troverò bene, Verratti e gli altri al Psg me ne hanno parlato bene. Posso giocare nel centrocampo a due o a tre, sceglie Allegri".



A proposito di ex: "Le parole di Dani Alves? Ho trovato un club organizzato ma comunque lui mi aveva parlato bene di questo ambiente, così come il ct Deschamps. Il 14 non c'entra con lui, ormai è il mio numero da anni: certo, sarebbe bello ripercorrere le orme di grandi francesi del passato come lui o Vieira".