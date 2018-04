Juventus, Matuidi: "Lo scudetto sarebbe straordinario"

Il giorno dopo la vittoria sulla Sampdoria Blaise Matuidi ringrazia i tifosi della Juventus per la vicinanza dopo l'eliminazione in Champions League. "L’applauso dell’Allianz Stadium è stato un bel momento, siamo contenti e fieri. Tutti hanno visto il nostro grande impegno al Bernabeu, eravamo vicini a fare una grande impresa ma sfortunatamente non ci siamo riusciti".



Il vantaggio sul Napoli è aumentato, ora sono sei i punti in più sulla squadra di Sarri: "Non molliamo mai, ed è proprio questo che adoro della società. Lo scudetto sarebbe qualcosa di magnifico, straordinario. Allegri contro la Sampdoria ci ha ricordato come fosse assolutamente necessario vincere, stando molto attenti alla fase difensiva. Questo è davvero un momento importante, sarà fondamentale vincere a Crotone prima dello scontro diretto col Napoli perché il campionato è molto equilibrato".



Contro i blucerchiati è andato a segno anche Howedes, protagonista sfortunato di una stagione piena di infortuni: "Siamo tutti molto felici per lui, ha lavorato bene e duramente, e questa gioia lo ricompensa dei suoi sforzi".