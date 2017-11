Juventus, Marotta: "Temo più l'Inter del Napoli, ha scelto Bonucci di partire"

La Juventus è tornata a un solo punto dal Napoli capolista è sente di nuovo profumo di corsa scudetto, questo il parere di Giuseppe Marotta: "Temo più l'Inter perché, senza impegni internazionali, può modulare meglio la preparazione. Non è spettacolare ma concreta, credo sia la rivale più temibile" le parole alla Domenica Sportiva. Ovviamente l'ad bianconero non scorda il Napoli: "Il loro cammino sinora è stato straordinario, il nostro invece ordinario ma rispetto all'anno scorso siamo in perfetta media".



Marotta sceglie l'ironia per commentare un'altra volta la sconfitta in finale di Champions League a Cardiff: "Ormai abbiamo imparato a perdere le finali... ma un successo in coppa è qualcosa che si aspettano tutti i nostri tifosi e anche noi". Cosa succede a Dybala? "Ricordiamoci che ha ancora 24 anni, la piena maturità si trova a 26-27. È un grande talento, per diventare campione serve ancora tempo". Da uno juventino a un fresco ex: "Bonucci aveva preso la decisione di andare via, noi gli siamo andati dietro perché non tratteniamo i giocatori. Questo non significa che i rapporti tra le due parti fossero cattivi".



Infine, sul VAR: "Toglie emozioni, io stesso a Bergamo ho fatto una brutta figura perché ho esultato dopo un gol che ci hanno tolto. Ma non siamo stati penalizzati, noi la consideriamo un esperimento che deve essere armonizzato meglio e siamo assolutamente favorevoli".