Juventus, Marotta: "Sarri tra i migliori allenatori al mondo"

"Al di là della rivalità sportiva, nutro per il Napoli e per Maurizio Sarri una grande ammirazione. Se lo prenderei come allenatore della Juventus? Ha dimostrato qualità ed è tra i migliori in circolazione a livello internazionale: ogni allenatore possiede determinate caratteristiche che si adattano a determinati ambienti". Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, intervenendo telefonicamente durante la serata in cui il tecnico degli azzurri è stato premiato a Montecatini con il trofeo Maestrelli.

Marotta ha parlato anche della lotta scudetto: "Quella col Napoli è una bella lotta, loro hanno realizzato il maggior numero di punti nella storia della società. Il nostro è forse l’unico campionato ancora aperto tra quelli europei e questo a testimonianza del fatto che il nostro calcio è comunque interessante, il più bello e competitivo".

"Essere impegnati su tre fronti può creare un dispendio di energie - ha aggiunto Marotta - ma ci dà anche motivazioni forti in vista del finale di campionato. Abbiamo costruito una rosa competitiva sia a livello di qualità che numerico. Allegri può far ruotare i calciatori a piacimento, come meglio crede".