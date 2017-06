Juventus, Marotta: "Più bello il primo scudetto, ben venga il ritorno di Conte"

Il sesto scudetto è bello ma il primo non si scorda mai. Ai microfoni di Radio Uno, Giuseppe Marotta ricorda che il successo più bello "fu il primo dei sei vinti da questa gestione, ci fu un'emozione mai provata con il presidente Agnelli, con l'allenatore Conte. La Juventus era reduce da un settimo posto, avviammo una politica di ricostruzione, e quindi in assoluto è stato lo scudetto più bello. Poi, certo anche quello di ieri è stato bellissimo".



L'ad della Juventus parla anche del futuro di Allegri: "Ci sono tutte le premesse per continuare a lavorare insieme. Ha dimostrato di essere un grande allenatore e professionista, un tecnico moderno. Quando arrivò fu accolto da scetticismo, e da una piccola contestazione. Con i fatti ha dimostrato di essere un grande tecnico".



Sulla finale di Champions: "Arriveremo a Cardiff per essere protagonisti e non soltanto per partecipare. Non dovessimo avere la meglio però non sarebbe affatto un fallimento, resterebbe una stagione fantastica".



C'è anche spazio per parlare di Conte: "Il made in Italy ha perso brillantezza, dunque un suo arrivo migliorerebbe lo spettacolo e aumenterebbe la competitività. Ben venga dunque il suo ritorno".