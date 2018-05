Juventus, Marotta: "Importante vincere lo scudetto col Var"

Beppe Marotta era tra i più scatenati nello spogliatoio della Juventus per la festa scudetto. A freddo, il d.s. torna quello di sempre, lucidissimo nelle sua analisi. "Era importante essere vincenti anche quest’anno con l’introduzione del Var al quale siamo sicuramente favorevoli - ha detto a Radio anch'io -, anche se non azzererà mai gli errori. È uno strumento che ci aiuta molto. È il primo anno, c’è la sperimentazione, ma auspico venga modificato il protocollo per migliorarlo. Con l’estensione del var a molte altre situazioni, anche se è da valorizzare la centralità del giudice di campo".



"Il sogno? Per vincere l’ottavo scudetto bisognava vincere il settimo. Andiamo avanti così, un passo alla volta. La Champions rappresenta per un sentimento forte, la vogliamo tutti: dirigenti, squadra e tifosi. L’obiettivo è sicuramente quella, ma in quel campo le difficoltà sono superiori. Noi abbiamo quell’obiettivo e lo riproporremo all’inizio della prossima stagione. Lo scudetto più bello è quello con Conte, il primo scudetto è quello che ha creato un’emozione straordinaria perché era la prima volta. Quello di quest’anno il più difficile e quindi si assapora meglio".



"Ricordo benissimo quando Allegri arrivò. Eravamo in macchina io, Agnelli e Allegri e un centinaio di tifosi ci accolsero a Vinovo con sputi e uova. Ma noi eravamo sereni e convinti della nostra decisione. Allegri rimane? Al di là dell’aspetto formale del contratto, che è una cosa relativa, la valutazione fino ad oggi è di un rapporto che ha funzionato al massimo, per lui e per la capacità della società di supportarlo. Avremo un confronto nella prossima settimana, quanto prima, per valutare il futuro. Il risultato di questo incontro dipenderà dal suo sentimento e dal suo stato d’animo. E da parte nostra c’è sicuramente molto ottimismo".



"Perin? Preziosi è un presidente abile e scaltro. Ha creato un'asta con varie squadre includendo noi, ma noi non ci siamo avvicinati alla trattativa. Al momento Perin non ci interessa. Certo, oggi il dodicesimo non è più così differente dal primo a livello di valore tecnico. Donnarumma? Non ci interessa. Mandzukic è un grande campione: bisogna capire cosa c’è nella sua testa, se ha voglia di continuare questa esperienza".