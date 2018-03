Juventus, Marotta: "Il nostro ciclo è coinciso con lo zoccolo duro italiano"

Sono passati ormai 10 anni dall'ultima partita di Serie A con soli italiani in campo, ovvero Empoli-Sampdoria. L'ad dei blucerchiati era Beppe Marotta, intervistato dalla Stampa in merito alla presenza sempre più massiccia di stranieri nel nostro campionato.



"All’epoca, specie per le società di medio-bassa classifica, la ricerca dello straniero era rara. Si è esasperata nel decennio successivo perché è diminuita la qualità dei giovani italiani e, soprattutto, perché anche i club minori si sono attrezzati con attività di scouting internazionale: la selezione è più ampia e aumenta l’opportunità di trovare giocatori a prezzi congrui" sottolinea l'attuale ad della Juventus al quotidiano torinese.



Per Marotta è "difficile" il ripetersi di un altro match come Empoli-Sampdoria: "È il riflesso della globalizzazione. I rapporti con l’estero sono cambiati, come le strategie: qualche anno fa era inimmaginabile un calciatore con il palmares di Sagna al Benevento".



"Gli stranieri sono importanti, le grandi società in particolare importano fuoriclasse per vincere, ma - aggiunge il dirigente juventino - far giocare degli italiani dà un grande senso di appartenenza: il ciclo della Juventus è coinciso con uno zoccolo duro italiano e uno dei nostri obiettivi è non disperdere questo patrimonio".



Chiusura dedicata alla ricetta per far 'rinascere' il calcio italiano: "Serve una politica di valorizzazione dei settori giovanili, con l’istituzione di Centri federali sul modello tedesco o spagnolo. Va migliorato il concetto di formazione, è fondamentale investire su tecnici preparati. Il tutto senza temere gli stranieri. Anzi, uno degli aspetti limitanti è la naturalizzazione dei giovani con radici in altri Paesi, diffusa altrove".