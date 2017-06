Juventus, Marotta: "Dybala sarà un simbolo. Mai le clausole, sono follia"

Giuseppe Marotta assicura di guardare sempre avanti, addirittura oltre Cardiff: "Penso al traguardo successivo - le parole a Tuttosport -: domenica sera pensavo alla Champions, il 4 giugno già alla prossima stagione. Ogni volta che vinco qualcosa non ho la tentazione di guardarmi indietro perché sento crescere l'ambizione".



L'ad della Juventus spiega i criteri con cui sceglie i giocatori da acquistare: "Sono essenzialmente due: o i campioni affermati - vedi Dani Alves o Higuain - oppure i talenti ma che abbia valori umani. Il talento da solo non basta, per diventare campione devi avere qualità intellettuali, che noi alleniamo a livello psicologico per acquisire la mentalità vincente".



Marotta parla anche del progetto Dybala: "Nel nuovo contratto abbiamo tenuto conto della valorizzazione del calciatore che va di pari passo con il marchio aziendale. Ci saranno comuni attività e c'è l'intenzione di fare un lungo percorso insieme". M quanto vale la Joya? "Non ha un valore. O, meglio: esso è definito dalla sua cessione. Se mettevo una clausola su Pogba tre anni prima di cederlo, avrei detto: 60 milioni di euro vanno bene e invece poi l'abbiamo venduto a 110. La clausola è una follia, non la metterò mai su un giocatore".