Juventus, Marotta: "De Laurentiis burlone, le sue parole ci caricano"

Prima di Juventus-Sassuolo, è intervenuto Giuseppe Marotta ai microfoni di Premium Sport. Nel mirino le ultime parole di De Laurentiis: "Noi siamo tranquillissimi, sono insidie che affrontiamo ogni anno, che sia il Napoli o altre avversarie. Noi abbiamo la vittoria nel dna, ciò che dicono gli altri ci carica".



Approfondendo, viene chiesto all'ad bianconero se le parole del presidente azzurro non fossero un tentativo di distogliere l'attenzione dai colpi (Verdi e Politano) sfumati o perché sente il fiato della Juventus sul collo: "Tra queste due considerazioni credo ci sia quella giusta, noi comunque non ne siamo toccati. Dando una risposta ironica, potrei dire che il presidente, da buon uomo di cinema, è un burlone per natura. Parlando seriamente, cito il filosofo Schopenhauer: quando parlano di te non devi capire ciò che sei tu ma quello che sono gli altri".