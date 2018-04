Juventus, Marotta: "Cairo non merita risposte. A Madrid ci voleva buon senso"

Si parla di Champions, soprattutto. E di tutto quello che è successo a Madrid. Perché brucia ancora. Beppe Marotta, a Premium Sport, è tornato su Real Madrid-Juve: ecco le sue principali dichiarazioni.



"Il rammarico del post gara di Madrid non è rassegnazione, vogliamo scudetto e coppa Italia e dobbiamo tirare fuori qualcosa di straordinario. Condivido quello che ha detto Agnelli, in modo civile con modi civili: bisogna uniformare il regolamento e il modo di arbitrare: in Italia c'è la Var, in Inghilterra non ci sono gli addizionali, in Champions e in Europa League ci sono gli addizionali (ma non la Var, n.d.r.)".



"A Madrid ci voleva più buon senso nel valutare bene: è stato scelto un trentatreenne che arbitrando questa gara poteva avere grande difficoltà. Problema di poteri forti in Europa? Non posso e non devo credere a una tesi del genere, credo alla buona fede, se deve trarre una conclusione personale dopo Madrid, dico che un arbitro di esperienza avrebbe gestito meglio la partit. Puoi arbitrare bene per 89 minuti, ma nell'ultimo minuto una decisione cambia il risultato. L'esperienza e il buon senso devono farti decidere in modo logico. Cairo dice che un rigore alla Juve così non l'avrebbero mai fischiato in Italia? Non rispondo, è una conclusione che non merita una risposta".



Infine i complimenti a Donnarumma: "Ho visto sua sua parata su Milik, un grande gesto tecnico: lui è il degno successore di Buffon, un patrimonio del calcio e della Nazionale, non mi stupisce vederlo parare così. Ci ha fatto contenti, sono felice che in Italia ci sia un portiere di questo livello".