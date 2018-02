Juventus, Marotta: "Buffon? Non esiste il problema"

Beppe Marotta ascolta con attenzione le dichirazioni di Gigi Buffon rilasciate durante l'intervista a Maurizio Costanzo: "Io ho talmente tanta fiducia nell'onestà intellettuale dei dirigenti della Juventus, del mio presidente e dei miei allenatori - ha spiegato -, che voglio loro mi dicano qual è la cosa migliore da fare. Nel senso, 'Gigione siamo arrivati alla fine, andiamo a pensare a qualcos'altro' o se si vuole continuare. Sicuramente uno come me non si può dire non abbia entusiasmo nel giocare".



Ecco la replica dell'a.d. della Juve a Premium Sport: "Innanzitutto noi guardiamo il presente, questa è una stagione importante e l’apporto di Buffon sarà utile. Non esiste un problema Buffon ad oggi. Gigi è un’icona del calcio mondiale, è un serio professionista e affronteremo con lui tutte le riflessioni nel migliori di modi, consapevoli che siamo in una fase interlocutoria: dobbiamo pensare a un futuro, sia che giochi o che faccia il dirigente o l’allenatore. Ma noi siamo un solo elemento, noi più lui, c’è un grande rapporto tra Buffon e il nostro presidente e faremo delle riflessioni come se fossimo in famiglia".



"Le parole che ha detto nell’ultima intervista devono rapportarsi con il confronto quotidiano che abbiamo con lui. Non abbiamo ancora preso una decisione, non abbiamo ancora preso una posizione perché stiamo pensando a questo finale di stagione e il resto può attendere tranquillamente. Noi vogliamo che Gigi ci dia il suo apporto in questa stagione"