Juventus, Marotta: "Buffon è il migliore portiere della storia. Non sarà facile sostituirlo"

Un'incoronazione in piena regola. Gigi Buffon è "il piu' grande portiere della storia mondiale del calcio e sostituirlo sarà molto difficile". Non ha dubbi il direttore generale e amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta che ha risposto così a una domanda sul futuro del numero uno bianconero.



Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport, Marotta ha detto che "la Juve non avrà solo il problema di sostituire un portiere, ma il migliore della storia mondiale, coi suoi valori e la sua personalità. Noi stiamo guardando ai suoi possibili eredi".



Il dirigente juventino ha parlato anche del mercato: "Noi ci guardiamo sempre attorno, abbiamo una rete di scouting sempre operativa. Ma posso dire che il ritorno di Morata da noi è solo una suggestione. Il Real è una grande squadra, lui un grande giocatore, resterà lì. Bentancur è un giovane interessante, lo abbiamo bloccato con una prelazione che ci deve portare nel giro di qualche mese a una decisione, ma siamo intenzionati a prenderlo".