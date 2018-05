Juventus, Marotta: "Allegri? Futuro pieno di soddisfazioni insieme"

In Inghilterra sono certi che Massimiliano Allegri sia la prima scelta dell'Arsenal ma Beppe Marotta fa chiarezza sulla situazione del tecnico. "Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferme, dopo la conquista dello Scudetto parleremo del futuro, che sono sicuro sarà pieno di soddisfazioni insieme" le parole dell'ad della Juventus al sito ufficiale bianconero.



Il dirigente piemontese, al pari di Pjanic, fa intendere con quale animo la Signora scenderà in campo mercoledì all'Olimpico: "Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì, anche come atto d’amore verso i nostri splendidi tifosi. Avremo di fronte un Milan motivatissimo, in quanto per loro questo è un obiettivo fondamentale. Ma noi vogliamo vincere".



Sullo scudetto: "La matematica ancora non ci dà ragione. Dobbiamo però essere realisti: virtualmente ce lo sentiamo addosso ma vogliamo conseguire il punto matematico che ci serve perché diventi materiale e reale. Ad ogni modo, fin da ora possiamo dire che è stata fatta una grandissima impresa, da parte di società, squadra, allenatore e tifosi".



Infine una considerazione su Buffon: "È sereno, come sempre quando prepara i grandi appuntamenti: è un grande campione e i campioni sono tali quando le società traggono miglioramento dalla loro presenza. Gigi è a tutti gli effetti un’icona del nostro calcio".