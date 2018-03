Juventus, Marotta: "Allegri continuerà qui"

Massimiliano Allegri, Gigi Buffon, Emre Can, Gonzalo Higuain e la solita querelle sul bel gioco che differenzia Juve e Napoli. Beppe Marotta ha parlato un po' di tutto a margine del premio "Sportivo Piemontese del 2017". Ecco le sue dichiarazioni principali.



"Io credo che Allegri abbia dimostrato, partendo dallo scetticismo generale, di essere non solo all'altezza della Juventus, ma di essere uno dei migliori allenatori in circolazione - spiega l'a.d. bianconero -, parlano i risultati conseguiti, parla ciò che lui ha dimostrato di poter ottenere sul campo, quindi grandi consensi. E quindi è un rapporto che si è creato tra l'indifferenza, ma oggi sta regalando a tutti, alla società, a lui stesso e ai nostri tifosi delle grandi soddisfazioni, per cui sono certo che continuerà".



"Il Napoli gioca meglio? Io credo che alla fine conta arrivare in fondo ed essere vincitori. Poi il giocar bene o giocar male è una cosa complementare, è legata a fattori diversi e ritengo che alla fine se c'è da stringere la mano al Napoli perché ha vinto significherà che ha vinto meritatamente indipendentemente dall'aver giocato meglio. Sicuramente se vincerà, lo farà perché avrà ottenuto più punti di noi".



"Higuain? La botta che ha ricevuto alla caviglia è veramente fastidiosa. Il trauma è un trauma osseo, quindi comporta da parte dello staff medico una particolare attenzione. Quindi diciamo che esiste la giusta e logica prudenza nel rimetterlo in campo, non è nulla di grave. Però preferiamo che questo trauma si possa risolvere nel migliore dei modi, quindi se serve aspettare lo aspetteremo".



"Emre Can è uno dei giocatori più appetibili sia per il suo valore e anche perché, come sapete tutti, è svincolato a giugno. Ed è normale che si sia creato intorno a lui una serie di pretendenti per averlo come giocatore, noi stiamo facendo e abbiamo fatto la nostra strada, sappiamo che esistono altri club concorrenti e questi club concorrenti sono sicuramente tra i migliori al mondo, rimane il fatto come dico sempre che il destino di un giocatore è nella propria testa. Quindi, se deciderà di venire a Torino con la Juventus, saremo contenti e se decidesse di approdare in un'altra squadra evidentemente coglieremo un'altra opportunità".



"Per quanto riguarda Buffon raccolgo quella che è stata una sua dichiarazione di questi ultimissimi giorni: lui è concentrato sul presente. È un presente che direi ci trova davanti a tante strade difficili pregne di difficoltà da affrontare: la partita di sabato all'Olimpico, quella di Londra di mercoledì, altre partite di campionato, la finale di Coppa Italia e quindi siamo concentrati tutti sul presente, il futuro lo affronteremo, del futuro ne discuterà con il presidente. Ma posso solo sottolineare come il rapporto tra lui e la società sia veramente un rapporto idilliaco".