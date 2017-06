Juventus, Marotta: "Agnelli ha creato un modello di società, il ciclo non è finito"

Beppe Marotta è comprensibilmente entusiasta per il sesto scudetto consecutivo conquistato dopo il 3-0 al Crotone. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus ai microfoni di Premium Sport.



"La squadra è sempre lo specchio della società e questa società è grandissima, ha un grande blasone e inculca sempre i concetti importanti per arrivare alla vittoria. Se siamo riusciti a fare questa striscia di sei Scudetti vinti consecutivi è merito anche di questa unione di intenti tra società e squadra che sa cosa vuol dire sudare e lavorare. Poi il talento e l’ambizione fanno il resto. Agnelli ha creato un modello di società, noi dirigenti lavoriamo bene, forti di avere alle spalle una grande società. All’interno dell’area sportiva voglio ricordare anche Nedved e Paratici che sono due miei grandissimi collaboratori".



"Allegri idolo dei tifosi? Noi da sempre abbiamo manifestato la stima e il riconoscimento delle sue qualità. E’ lui che deve decidere ma secondo me non ci sono i presupposti per immaginare che possa andare altrove. Anche perché il ciclo del presidente Agnelli non è terminato e insieme possiamo ancora toglierci molte soddisfazioni. Oporto momento chiave della stagione? Forse di questa stagione sì, così come l’anno scorso era stata la trasferta di Sassuolo. Ma noi a Cardiff disputeremo la partita numero cinquantotto stagionale, e questo porta a grande fatica e a difficoltà di gestione. Non sempre si può vincere ma se guardiamo una visione più ampia dobbiamo riconoscere i meriti di questo gruppo".



"Manca la ciliegina sula torta, ma ci arriveremo. Giocheremo alla pari contro una super squadra come il Real Madrid ma comunque vada questa stagione resterà straordinaria. Il colpo più importante di questi sei anni? Quello più significativo è sicuramente Pirlo, arrivato a parametro zero, tutti lo davano per finito e invece ha dimostrato di essere ancora un grande campione”