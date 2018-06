Juventus, Marchisio vuole restare fino al 2020

Non è stata una stagione da protagonista per Claudio Marchisio: le statistiche ufficiali parlano di 17 presenze in tutte le competizioni con un minutaggio complessivo di 872 minuti (poco più di un tempo a partita). Il Principino ha pazientato in silenzio, mai una polemica (tralasciando quelle "indirette" della moglie) con Allegri perché nel suo cuore c'è solo la voglia di vincere il settimo scudetto consecutivo per poi parlare di futuro con la Juventus.



Le offerte e le tentazioni non mancano, Cina e MLS su tutte, ma il cuore batte bianconero da sempre e continua a farlo. Ecco perché, secondo Tuttosport, a fine mese Marchisio si incontrerà con Giuseppe Marotta a cui farà presente il malessere per il poco minutaggio stagionale ma anche la voglia di rimanere alla Juventus almeno sino a scadenza di contratto, nel 2020.



Un incontro chiarificatore per capire che piani ha la società per lui: dipendesse da Marchisio, sarebbe Juventus a vita. Lo aveva dichiarato ai nostri microfoni poco più di due mesi fa, vale ancora adesso.