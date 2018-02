Juventus, Marchisio: "Voglio vincere qui, Buffon merita il Pallone d'Oro"

Nella settimana che porta a Fiorentina-Juventus e poi alla Champions League contro il Tottenham, intervista esclusiva di Premium Sport a Claudio Marchisio: "Per me è stato finora un anno un po' travagliato ma ora sto bene, tocca a me allenarmi con voglia e determinazione come sempre per guadagnarmi il posto. Contento della prestazione contro il Sassuolo. L'assist a Higuain? Gonzalo è in gran forma, non si deve fermare perché manca ancora tanto al termine della stagione".



Il centrocampista non vuole sbilanciarsi sul futuro in bianconero: "I miei post sui social non sono mai stati legati a un possibile addio. Ho ancora due anni e mezzo di contratto alla Juve e la mia voglia di vincere è la stessa del primo scudetto. Spero di andare avanti con queste grandi motivazioni". E Buffon? "Gigi non è mai stanco di vincere, insegna a noi a trovare motivazioni per esperienza e spessore caratteriale. Avrebbe sicuramente meritato un Pallone d'Oro ma sappiamo che gli attaccanti hanno sempre più riflettori dei portieri: se pensiamo che anche Xavi, Iniesta e Ibrahimovic non l'hanno mai vinto...".



Si passa quindi alla sfida scudetto: "Il Napoli sta facendo un grande campionato, stanno bene e sono determinati. Il distacco dalle altre? Nelle ultime stagioni noi e loro abbiamo dimostrato più delle altre squadre". Infine, Marchisio avvisa tutti sulla sfida del Franchi: "Scordiamoci del Sassuolo e prepariamoci bene, storicamente è una trasferta difficile. Solo dopo penseremo alla Champions League. Il settimo scudetto sarebbe un grande record ma non abbiamo ancora vinto niente".