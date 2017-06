Juventus, Marchisio: "Triplete, crediamoci. Sesto titolo come il primo"

Dopo un doveroso periodo di rodaggio dovuto al rientro dal grave infortunio, Claudio Marchisio sta ritrovando continuità nella Juventus. Per Max Allegri una pedina fondamentale in vista del rush finale: "Ogni anno c'è qualche cambio di modulo, per me l'adattamento non è mai un problema. Con il 4-2-3-1 abbiamo trovato un grande equilibrio, merito anche di Mandzukic: un esempio di sacrificio".



Il Principino crede fortemente a un triplo successo: "A questo punto della stagione, è un obbligo crederci. Visto il vantaggio in campionato, con la semifinale in Champions League da giocare e la finale di Coppa Italia raggiunta, siamo convinti che possiamo farcela" le parole a Premium Sport.



Marchisio ha poi parlato dell'importanza del sesto scudetto dietro l'angolo: "Se arriverà, sarà importante tanto quanto il primo. Il primo lo è stato perché non si trionfava da un po' e io non avevo ancora vinto nulla, questo perché è incredibile". Ma guai a ritenersi sazi: "Finché non ci si ritira, non bisogna fermarsi mai". Il prossimo impegno è quello contro l'Atalanta: "Sta facendo una stagione incredibile, è un gruppo che si è amalgamato alla perfezione con il nuovo allenatore. Sono in forma, ma anche noi e vogliamo chiudere la questione campionato".



Tornando alla Champions League: "Dopo il Barcellona è aumentata la consapevolezza di questa squadra, bisogna dare grande merito alla Juve perché, come si è visto nel Clasico, i blaugrana non sono alla fine di un ciclo. Il Monaco? Forse la meno blasonata delle semifinaliste ma sta dimostrando di avere le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Bisogna avere grosso rispetto".