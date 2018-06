Juventus, Marchisio: "Spero di rimanere"

Claudio Marchisio dice a chiare lettere. "Io voglio giocare qui e vorrei rimanere alla Juve. Con altre squadre nessun contatto, nulla di concreto" spiega il centrocampista, in vacanza in Sardegna, a SportMediaset.



In questa sessione di mercato il nome del Principino (contratto in scadenza nel 2020) è stato accostato a diverse realtà e squadre (Mls, Cina, Monaco tra le altre) ma lui, nonostante le 'rimostranze' del padre-agente per lo scarso utilizzo nell'ultima stagione, chiarisce: "Nessun contatto, nulla di concreto".



La palla quindi ora passa alla dirigenza, che dovrà discutere di futuro anche con Benatia: "Con la Juve non ci siamo ancora parlati, lo faremo a luglio dopo le vacanze ma io sono ottimista".